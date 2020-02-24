Дайнеко появилась на публике без юбки

В минувшую субботу состоялся концерт по случаю юбилея композитора Игоря Матвиенко: 6 февраля ему исполнилось 60 лет. На сцене Crocus City Hall выступили такие известные исполнители, как Григорий Лепс, Александр Маршал, Валерия, а также группы "Фабрика" и "Иванушки International".
В числе приглашенных на мероприятие оказалась и подопечная Игоря Матвиенко – выпускница "Фабрики звезд" Виктория Дайнеко. Для выхода на красную дорожку артистка примерила смелый наряд. Певица появилась на публике в черном топе, красном пиджаке, колготках и высоких сапогах, сообщает "Комсомольская правда".
Напомним, Виктория Дайнеко была замужем за барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом с 2015 по 2017 год. У пары есть дочь. В разное время певице приписывали романы с музыкантом Алексеем Воробьевым, хоккеистом Григорием Паниным и солистом коллектива "Корни" Павлом Артемьевым.
В одном из недавних интервью выпускница "Фабрики звезд" заявила, что не боится одиночества. Виктория Дайнеко умеет наслаждаться собственной компанией. "Некоторые совершенно не могут находиться наедине с собой, им обязательно необходимо общество. Я не из таких!", – приводит слова звезды StarHit.
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