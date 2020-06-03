"Это очень страшно": сделавший 28 операций Русский Кен снова решил лечь под нож

За любовь к пластическим операциям звезду телестройки прозвали "русским Кеном". Сильно похудев и изменив внешность, 33-летний Егор Холявин не останавливается на достигнутом.
Сейчас у бывшего участника шоу "Дом-2" голубые глаза, он же хочет насыщенно синие. Он признался, что очень боится лишиться зрения. Однако операция уже запланирована на 22 июня.
Мужчина рассказал, что во время хирургического вмешательства ему уберут природный пигмент глаз и добавят новый. Сейчас он сдает анализы и собирает необходимые документы. Холявин отметил, что близкие отговаривают его от операции, но вряд ли его это остановит.
Напомним, ранее экс-участник шоу "Дом-2" пристрастился к запрещенным препаратам. К счастью, ему удалось справиться с зависимостью. На реабилитацию он потратил около полумиллиона рублей за полгода.
Как писали "Дни.ру", Холявин признавался, что наркотики пришли в его жизнь из-за депрессии. Проблемы у бывшего участника шоу "Дом-2" начались, когда он решил похудеть. Егор весил 165 килограммов, он постоянно слышал в свой адрес колкости из-за лишнего веса. Устав от нападок, он сделал липосакцию.
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