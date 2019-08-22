Русский Кен оказался на грани жизни и смерти

Многие заметили, что Егор Холявин выпал из медийного пространства. Этому нашлось разумное объяснение.
Русский Кен всерьез занялся своим здоровьем. Шоумен признался, что месяц назад просто умирал. Выяснилось, что у него расстройство пищевого поведения.
Сейчас Холявин находится за пределами Москвы. "Я прохожу реабилитацию", – пояснил экс-участник телепроекта.
За последние три года Егор сделал 22 пластических операции. Кроме того, за восемь месяцев он сбросил более 40 килограммов. Когда возникли проблемы со здоровьем, Холявин признал, что похудение могло стоить ему жизни, сообщает Teleprogramma.pro.
"Это анорексия второй степени, которая пришла на смену ожирению", – заявила знаменитость.
Появившись в "Доме-2", Егор весил 165 килограммов, сейчас – 69 при росте 187 сантиметров. В процессе реабилитации Холявину удалось набрать еще десять килограммов. Теперь врачи спокойны за пациента.
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