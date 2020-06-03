"Лижутся два мужика": с Бондарчук случилась истерика из-за усыновившей ребенка гей-пары

В "Интернете" появился ролик, объясняющий, почему важно правильно проголосовать в июле за поправки к Конституции. Для многих увиденное там стало шоком. Возмущена и Светлана Бондарчук.

В придуманном видео снято усыновление гей-парой ребенка в детском доме в 2035 году, которое будет возможно, если не принять поправки. А по ним, напомним, в основном законе страны понятие брака будет определено как союз исключительно мужчины и женщины.

"Я надеюсь, что Россия – страна не третьего мира, и правители видят огромный потенциал, амбиции в стране и в людях! – говорит Бондарчук. Но как можно было снять такой ролик сегодня? Это абсолютный фашизм! Это то же самое, что снять ролик про афроамериканца или кавказца. Для кого-то может быть это не подлежит сравнению, но поверьте мне, между этими понятиями просто миллиметры. Когда мы пытаемся разделить людей на правильных и неправильных, вы считаете это нормально?"

"Верх цинизма эксплуатировать тему детдомовцев! – продолжает Бондарчук. – В России тысячи брошенных детей, и те условия, которые создаются для них – ужасающие. Те люди, кто заказал этот ролик, и те, кто произвел его, и даже те, кто снялся в этом ролике, все эти люди фашисты".

Но не все согласились с позицией Светланы. "Ребенок должен воспитываться в гетеросемье. И видеть отношения мамы и папы. А видеть мальчику, как лижутся два мужика и хлопают друг друга по попке – это кошмар", "Я очень надеюсь что у нас в стране не допустят усыновления однополыми парами никогда", "Светлана, а вы бы хотели, чтобы ваш ребенок попал в такую "семью"? "Светлана, я ошиблась в трезвости ваших рассуждений. Какой "родитель 1" и "родитель 2"? Нужна мать! Зачем нам больное общество?" – пишут подписчики Светланы на ее странице.