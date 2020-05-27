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"Кажется, что тут лишь геи и проститутки": изнанка жизни моделей от самого красивого парня Сергея Бойцова

Фото: Пресс-служба/Jorge Freire
Обложки, фотосессии, завистливые взгляды парней и влюбленные глаза девушек – еще десять лет назад Сергей Бойцов о таком и не мечтал. Он жил в подмосковном Клину, сутки напролет сражался в компьютерных играх. А сегодня красуется на обложках, рекламных постерах и имеет почти миллион подписчиков в социальных сетях. Его называют "самым красивым парнем России", а рекламные съемки расписаны на год вперед. Правда, мало кто знает, каким тяжелым был путь к этой красоте. Об изнанке модельного бизнеса он откровенно рассказал "Дни.ру".
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Подростком Сергей мог подтянуться лишь пару раз, да и те, что называется, "с раскачиванием". А сегодня он – мастер спорта России, абсолютный чемпион Men's Physique. Его гармоничная атлетичная фигура – эталон и несбыточный предел мечтаний для многих.

"Существует стандарт мужской красоты, – говорит Бойцов – Узкие колени, широкая спина, объемные квадрицепсы (четырехглавая мышца бедра – Прим. ред.), узкая талия, чтобы человек напоминал перевернутый треугольник. У меня, кстати, одно время талия была в объеме всего 67 сантиметров. Для построения такой фигуры каждый день было по две часовые тренировки – силовая, кардио плюс обязательная растяжка и гимнастика".

Фото: Пресс-служба/Сергей Калабушкин

Поддерживать такую красоту непросто. Особенно перед съемками без одежды. "Четыре месяца до работы в кадре я провожу без сладкого, мучного, жареного, газировки, молочных продуктов, – рассказал Сергей о своей строгой диете. – Еду можно варить, парить, тушить, но только не жарить. Если я выезжаю на съемку в другую страну, то даже часто беру с собой мультиварку. Каждый день ем по две ложки оливкового масла – оно хорошо сказывается на состоянии кожи".

"За несколько дней до съемки пью по 6-7 литров воды, а потом постепенно уменьшаю этот объем до литра, – продолжает делиться секретами хорошей формы Сергей. – В предпоследний день вообще ничего не пью, зато ем все подряд, налегая на сладкое, чтобы сахар впитывал в себя всю лишнюю воду из организма. В итоге на теле образуется нужный рельеф, объем, проявляются вены. В день съемок можно пить только самую малость, зато разрешен шоколад".

"Обычно съемка длится от 4 до 6 часов, – рассказывает Сергей о закулисье. – И выдержать это время не так просто, как кажется с первого взгляда. Например, чтобы не трескались губы от жара десятков софитов, их каждые десять кадров надо смазывать языком. Чтобы лицо не потело, визажист использует специальную мужскую косметику. А сексуальный блеск тела, который люди видят на фото, достигается при помощи массажного масла и правильно поставленного света. Есть и понятие "рабочей стороны", которая лучше проработана в зале и эффектнее выглядит на фото. У меня например, это левая часть тела".

Фото: Пресс-служба/David Vance

Сергей Бойцов много снимается не только в России, но и на западе. Уже в 18 лет он позировал для американской обложки. "Там, конечно, индустрия модельного бизнеса сильно отличается от нашей, – уверяет Бойцов. – Начиная с того, что там фотографы – очень богатые люди, живущие в дорогих домах, и заканчивая самим отношением к модели. У нас, например, на тебя часто смотрят надменно, свысока, общаются так, будто делают одолжение. А там все вертится вокруг модели, все работает четко, как часы. Все подготовлено, каждый кадр заранее продуман, процесс длится без остановок".

Иногда Сергею приходится позировать в белье или вообще без исподнего, но никакого смущения по этому поводу он не испытывает. "Бывает, что и переодеваться приходится среди фотографов, ассистентов, визажистов, но я не обращаю внимание. Нельзя стесняться своего тела и быть в этом бизнесе", – улыбается Бойцов.

Фото: Пресс-служба/Brian Jamie

Развенчал он и некоторые мифы о профессии, которые бытуют среди непросвещенных людей. "Почему-то многим кажется, что в модельном бизнесе все или проститутки, или геи, – играет мускулами Бойцов. – Я, например, не отношусь ни к тем, ни к другим. Парни, правда, пытаются меня часто затащить в постель. Не проходит и дня, чтобы мне на телефон или в соцсети кто-то не прислал фотографию своих интимных частей тела. Но мне это не интересно. Я понимаю, что в творческой среде много гомосексуалистов, и в моем окружении они есть, я очень лояльно к ним отношусь, но сам однополые отношения, увы или к счастью, не практикую. У меня, кстати, есть жена и ребенок".

Фото: Пресс-служба/Jorge Freire

Конечно, каждая девушка хотела бы видеть такого красавца своим любовником. Но Сергей Бойцов, как оказалось, не разменивается по пустякам. "В годы юношества у меня было очень много девушек, но потом я с беспорядочной половой жизнью завязал, – пояснил он. – Понял, что это слабость, и поэтому надо ее побороть, не стоит тратить свою энергию попусту. Попросту пресытился телами!"

"Когда я начинал работать в модельном бизнесе, меня из родных мало кто понимал и поддерживал, – вздыхает Сергей. – Мама вообще говорила, что нужно иметь стабильную постоянную работу. Зато когда вышла первая моя обложка, все поняли, что моя мечта оказалась не пустой. Да, заработок она неплохой приносит – от полутора до пяти тысяч долларов за съемку. А, например, с сентября прошлого по февраль нынешнего года я снимался по несколько раз в неделю в разных странах мира. Вот и считайте, как говорится".

Фото: Пресс-служба/David Vance

Сергей Бойцов своим примером говорит, что над телом можно и нужно работать, что идеала можно достичь. Например, распечатать его фотографию и повесить на холодильник. Для самой наглядной мотивации. Тогда и тяга к булочкам сразу пропадет.

Автор: 27 мая 2020, 14:10

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