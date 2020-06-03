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"Все у них хорошо": Шукшина примирилась с бывшим мужем ради детей

Мария Шукшина. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
У Марии Шукшиной были очень напряженные отношения с юристом Борисом Вишняковым после расставания. Теперь же она стала отпускать к экс-супругу общих сыновей Фому и Фоку.
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Новостью поделилась в студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Судя по всему, актриса примирилась с адвокатом ради наследников.

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Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Отметим, детям-близнецам Марии Шукшиной и ее бывшего мужа по 14 лет. "Он общается с ними. Все у них хорошо", – заверила спортсменка.

Как отметила Светлана Журова, Борис Вишняков помогал ей несколько лет назад при разводе с мужем, теннисистом Артемом Черненко, от которого у нее два сына. Кстати, супруг считал, что у нее и избранника Марии Шукшиной роман.

Напомним, в марте Мария артистка эмоционально прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России. То, что происходит вокруг, ранит Марию Шукшину в самое сердце. По ее словам, людей сейчас тестируют на психическую устойчивость и самообладание. С духовной точки зрения, по мнению артистки, это проверка на веру в Бога.

Автор: 3 июня 2020, 16:34 Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник
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Мария Шукшина вывела в свет красавца-сына

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