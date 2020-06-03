"Все у них хорошо": Шукшина примирилась с бывшим мужем ради детей

Новостью поделилась в студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Судя по всему, актриса примирилась с адвокатом ради наследников.
Отметим, детям-близнецам Марии Шукшиной и ее бывшего мужа по 14 лет. "Он общается с ними. Все у них хорошо", – заверила спортсменка.
Как отметила Светлана Журова, Борис Вишняков помогал ей несколько лет назад при разводе с мужем, теннисистом Артемом Черненко, от которого у нее два сына. Кстати, супруг считал, что у нее и избранника Марии Шукшиной роман.
Напомним, в марте Мария артистка эмоционально прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России. То, что происходит вокруг, ранит Марию Шукшину в самое сердце. По ее словам, людей сейчас тестируют на психическую устойчивость и самообладание. С духовной точки зрения, по мнению артистки, это проверка на веру в Бога.
Популярные темы форума
Кого из звезд хотелось бы убрать?
Умные есть? 🧐
Три мужика
Какие высшие и низшие сословия, я не в теме
В мире попахивает экспериментами? Это так или только кажется?
Дезик из Италии
Пара вопросов про армию
Самый некрасивый политик
От девушки пахнет потом
Тюрьма?