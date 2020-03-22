"Проверка на вшивость": коронавирус ударил по Марии Шукшиной

Звезда посвятила эпидемии коронавируса длинный пост в своем инстаграм-аккаунте. Она возмущена действиями церкви, которая приняла слишком жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса в России.
По словам Марии Шукшиной, людей сейчас тестирую на психическую устойчивость и самообладание. "Проверка на вшивость", – охарактеризовала эпидемию COVID-19 знаменитость. С духовной точки зрения, по мнению артистки, это проверка на Веру в Бога.
Телеведущая уверена, что "вирус не сильнее Бога", и те, кто это понимают, как ходили в храм на литургию, так и продолжают. Она посетовала на то, что "вместо крепкой руки, не говоря уже о вере," Соборная Церковь получает от начальства инструкцию по протиранию икон, креста и утвари дезинфицирующими растворами и так далее.
Мария Шукшина с горькой иронией поблагодарила церковь за то, что из-за коронавируса в России не отменили литургию и не закрыли храмы, как это сделали католики. Мнения пользователей соцсети по поводу гневного поста Марии Шукшиной о коронавирусе в России разделились. Одни отметили, что верить в Бога надо с умом, другие же разделили мнение артистки о том, что одноразовые стаканчики в храме и вера в Бога – вещи несовместимые.
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