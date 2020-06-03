Тяжелая болезнь поставила крест на встречах 71-летней Поргиной с прекрасным итальянцем

Людмила Поргина на пенсии большую часть времени проводила на элитных курортах. Дубай, Анталия, Сочи – кажется, нет уголка, где бы не побывала вдова Николая Караченцова. Особенная тяга у нее к городам Италии. И на это есть причины.

"У меня было много счастья в жизни, столько путешествий! Я видела много всего, поэтому иногда повторяю маршрут, – уверяет Поргина. – Первая в моем списке – Италия. Как правило, через год езжу в эту страну. Обожаю Венецию, Флоренцию, Рим. Мне нравятся местные художественные галереи. Я люблю их обходить. Как будто Рафаэль со мной".

Прекрасный Рафаэль – любимый художник Людмилы Поргиной. Он считается одним из трех титанов эпохи Возрождения наряду с Леонардо да Винчи и Микеланджело. В этом году встречам с его бессмертными полотнами помешала тяжелая болезнь – охватившая мир коронавирусная инфекция. Два месяца в Италии были закрыты и музеи, и границы. Сейчас постепенно жизнь возвращается в привычное русло.

"Мне кажется, мы уже близки к тому, чтобы карантин сняли, – полагает Поргина. – С каждым днем все меньше и меньше народа заболевает. Дай Бог поскорее побороть эту гадость, которая к нам пришла. Я надеюсь, что уже в июле все уйдет, и мы получим возможность путешествовать".

У вдовы Караченцова большие планы на лето. Помимо Италии, она хочет посетить Болгарию, где у нее есть хороший дом. Надеется она и на возобновление телевизионных съемок, в которых могла бы блистать, как и прежде. К тому же там хорошо платят – неплохая прибавка к пенсии, которая не превышает 50 тысяч рублей.