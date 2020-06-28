Волочкова на фоне полуголого мужчины: Я не знаю, как уехать из этого дома

Бывшая прима Большого театра рассказала, как тепло ее встретили в Нижегородской области. Анастасия Волочкова побывала в селе Дивеево, где, по ее словам, познакомилась с замечательными людьми.

Танцовщица хотела посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, однако внутрь православной обители так и не попала. Церковь оказалась закрыта для посещения, что очень расстроило Анастасию Волочкову.

По словам отставной примы, в пути она провела шесть часов и очень утомилась. За день знаменитость практически ничего не ела. Утром она успела перехватить только пару салатных листьев.

Приехав в село Дивеево, Волочкова зашла в магазин, чтобы купить упаковку крабовых палочек на ужин. Там Анастасия познакомилась с хозяином продуктовой точки Иваном. Столичная балерина быстро нашла общий язык с владельцем сельпо. Иван и его супруга Альбина пригласили Анастасию в свой роскошный дом.

Гостить у новых друзей знаменитости понравилось. Анастасия с любопытством исследовала каждый уголок участка четы. Танцовщица осмотрела теплицы, грядки и навестила местных кур в загоне.

Хозяин дома приготовил для Анастасии Волочковой мясо в тандыре – это специальный шарообразный мангал, который популярен у народов Азии. "Альбиночка побежала за сырым яичком. Я его отведаю сейчас. Сегодня потрясающий день. Я не знаю, как уехать из этого дома. Я в него просто влюбилась", - призналась балерина на видео, которое опубликовала в личном микроблоге. К слову, в кадре рядом с Анастасией предстал полуголый мужчина – хозяин дивеевского магазина "Продукты" Иван.