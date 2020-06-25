Дочь Волочковой расцвела рядом с новой возлюбленной своего отца

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин расстались через несколько лет после рождения дочери Ариадны. Якобы ссоры стали причиной разрыва их отношений.
С тех пор и у балерины, и у бизнесмена были возлюбленные. Кто сейчас является избранником Волочковой, до сих пор неизвестно, а о романе Вдовина с ведущей телеканала "Россия 1" общественность знает с прошлого года.
Журналистке Елене Николаевой нравится проводить время с дочерью своего возлюбленного. Недавно телеведущая опубликовала совместное фото с Ариадной. На кадре видно, как девочка положила голову на плечо Елены. В тот день семейство выбралось на пикник в центр Москвы.
Пользователи Сети оценили трогательное фото. Некоторые заметили, что Ариадна заметно похорошела. "Лена – красотка! Аришка счастлива с вами! Дай Бог счастья и здоровья вашей семье!", "Прекрасно выглядите!", – написали фолловеры.
Любопытно, что дочь не живет с Анастасией Волочковой. По крайней мере, так говорят люди из светской тусовки. Балерина же неоднократно говорила, что наследница живет и с ней, и с отцом. В доказательство знаменитость иногда публикует совместные снимки с Ариадной.
Популярные темы форума
Как вам Навальный?
Поправки
Нулевой ответил за базар
Хочу работать
Признаки что девушка вами заинтересовалась
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДАТЕЛЯМИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
Лучше не говорить лишнего и не клеветать
Гадалки питера
негры и люди одинаковы?
оскорбили мать