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"Весна прошла, а обострения остались": Башаров влепил пощечину бывшей жене

Марат Башаров. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
На днях стало известно, что Екатерина Архарова подала в суд на Марата Башарова. Актер резко отреагировал на известие.
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Знаменитости прожили в браке меньше года. За несколько месяцев до расставания Екатерина Архарова попала в больницу с серьезными травмами. Актриса обвинила Марата Башарова в рукоприкладстве.

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 Марат Алимжанович Башаров

Марат Алимжанович Башаров актер

Позднее актер подтвердил ее слова. Он уточнил, что причиной конфликта стало неадекватное поведение актрисы. По его словам, Архарова переборщила с алкоголем и устроила скандал. Чтобы успокоить жену, Башарову пришлось применить физическую силу.

Архарова была возмущена словами бывшего возлюбленного. Она заявила, что актер распространяет о ней недостоверную информацию, и подала на него в суд за клевету. Если Башарова признают виновным, то ему предстоит выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Журналисты связались с бывшим мужем Архаровой, чтобы получить комментарий. В интервью Пятому каналу актер признался, что ничего не знает о претензиях бывшей супруги. "Весна прошла, а обострения у людей остались", – влепил ей пощечину Марат Башаров.

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Актер отметил, что не видит причин для разбирательства. Он не раз приносил публичные извинения Архаровой и желал ей счастья и любви. Марат Башаров искренне радовался, когда узнал о рождении ребенка в ее семье. "Поэтому я, конечно, удивлен. Никакой клеветы я не говорил", – заключил он.

Автор: 29 июня 2020, 16:23 Источник: Пятый канал

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