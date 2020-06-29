"Весна прошла, а обострения остались": Башаров влепил пощечину бывшей жене

На днях стало известно, что Екатерина Архарова подала в суд на Марата Башарова. Актер резко отреагировал на известие.

Знаменитости прожили в браке меньше года. За несколько месяцев до расставания Екатерина Архарова попала в больницу с серьезными травмами. Актриса обвинила Марата Башарова в рукоприкладстве.

Позднее актер подтвердил ее слова. Он уточнил, что причиной конфликта стало неадекватное поведение актрисы. По его словам, Архарова переборщила с алкоголем и устроила скандал. Чтобы успокоить жену, Башарову пришлось применить физическую силу.

Архарова была возмущена словами бывшего возлюбленного. Она заявила, что актер распространяет о ней недостоверную информацию, и подала на него в суд за клевету. Если Башарова признают виновным, то ему предстоит выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Журналисты связались с бывшим мужем Архаровой, чтобы получить комментарий. В интервью Пятому каналу актер признался, что ничего не знает о претензиях бывшей супруги. "Весна прошла, а обострения у людей остались", – влепил ей пощечину Марат Башаров.

Актер отметил, что не видит причин для разбирательства. Он не раз приносил публичные извинения Архаровой и желал ей счастья и любви. Марат Башаров искренне радовался, когда узнал о рождении ребенка в ее семье. "Поэтому я, конечно, удивлен. Никакой клеветы я не говорил", – заключил он.