Экс-супруга жаждет лишения Башарова звания заслуженного артиста

Как только Марат Башаров в программе "Секрет на миллион" сам рассказал о том, что поднимал руку на своих жен, общественность начала требовать лишения актера звания "Заслуженный артист Республики Татарстан" и государственной премии.
Оказалось, такую петицию также подписала бывшая жена Башарова Екатерина Архарова. Актриса считает, что талант человека и личные качества нельзя разграничивать. По мнению Екатерины, то, как ведет себя сейчас Марат – недопустимо.
Актер рассказывает о своих грехах на всю страну и при этом никто не видит наказания. Архарова заметила – Башаров увлекся рассказами о своей жизни и забыл о том, что он является публичной личностью, а значит, и примером для подражания.
"Думаю, будет правильным лишить такого артиста, с его неподобающим поведением, всех званий и регалий", – сказала Екатерина.
Актрисе нисколько не жаль бывшего супруга. Архарова отметила, что у Марата Башарова была возможность начать жизнь заново, исправиться, когда он был в браке с Елизаветой Шевырковой. "Ан нет, это слишком гладкий сценарий для него. Ему нужно драйва, крови!", – высказалась Екатерина.
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