"Перешел все границы": бывшая жена заявила на Башарова в полицию

В октябре 2014 года Екатерина Архарова попала в больницу с сотрясением мозга, переломом носа и ушибами. После этого она на всю страну рассказала о домашнем насилии со стороны Башарова в эфире одного из федеральных телеканалов. В 2015 году пара рассталась.
Недавно Архарова поддержала идею лишения Марата Башарова звания "Заслуженный артист Республики Татарстан" и государственной премии. Это произошло после того, как в эфире программы "Секрет на миллион" актер сам признался в том, что избивал своих жен.
Но Екатерина Архарова решила пойти дальше. После нескольких передач с участием Башарова, где он, по ее мнению, распространял о ней недостоверную и неприятную информацию, актриса решила обратиться в полицию. Екатерина обвинила бывшего супруга в клевете. В случае признания его виновным, Марату грозит штраф в размере миллиона рублей и до 240 часов исправительных работ.
"Человек уже перешел все границы. Не на заборе написал "Катя дура", а ходил по передачам и используя СМИ, распространял обо мне информацию, состоящую на 90% из лжи", – сказала Архарова, отметив, что артист должен ответить за свои слова.
Ранее 15-летняя дочь Марата Башарова от первого брака – Амели – встала на защиту отца и призвала бывших жен актера прекратить его травлю. Она также посоветовала им вспомнить, сколько хорошего он для них сделал.
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