Бывший муж Бледанс показал любовь особенного сына к младшей сестре

Бывший супруг Эвелины Бледанс ведет отдельную инстаграм-страницу их особенного сына. В новой публикации Александр Семин показал, как Семен общается с младшей сестрой.

Артистка была замужем за режиссером семь лет, в этом браке на свет появился мальчик с синдромом Дауна. Родители узнали о диагнозе еще до появления малыша на свет, однако решили, что готовы взяться за воспитание особенного ребенка.

Пара много внимания уделяет сыну даже после развода. Семен живет с мамой, но часто гостит у отца, который после расставания с Эвелиной Бледанс успел жениться во второй раз и стать отцом. В конце зимы у Александра Семина родилась дочь Вера.

В инстаграм-аккаунте, который посвящен особенному сыну, режиссер опубликовал новые кадры с детьми. Брат с сестрой лежат в гамаке, мальчик нежно гладит малышку и разговаривает с ней. "Красотулечка, маленькая Верочка! Люблю тебя, сестренка", – лопочет Семен.

Поклонники отметили, что ребенок прекрасно развит и социализирован, учитывая его диагноз. "Как повезло сестренке, такой братик будет любить ее сильнее всех в жизнь! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сразу видно ,что родители проделывают колоссальную работу в воспитании и обучении Семы ,просто невероятный мальчик", "Любовь спасет мир! Какой богатый мальчик Семен!как этот мальчишка умеет любить!" – пишут в комментариях.