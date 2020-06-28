Нацепившая "платье девственности" Королева произвела фурор

Аника Керимова часто составляет луки для знаменитостей, поэтому решила оценить наряды некоторых российских селебрити. Из-за пандемии все стали много времени проводить дома, однако даже в квартире хочется выглядеть на все сто.
Стилист просмотрела инстаграм-профили звезд и дала рецензию некоторым образам. Например, ей очень нравится, как одевается Лариса Гузеева. Телеведущая предпочитает в повседневной жизни расслабленные вещи а-ля спортивный шик: олимпийки, джинсы, грубые ботинки в базовых оттенках. Правда, Аника посоветовала артистке отказаться от обуви в милитари-стиле, так как этот формат уже выходит из моды.
Также стилист отметила фотографии Софии Ротару. Певица любит появляться в соцсетях в украинских нарядах, которые ей к лицу. Керимова считает, что звезда прекрасно выглядит для своего возраста, однако ей стоит добавить в образы ярких оттенков.
От домашних нарядов Наташи Королевой модный эксперт осталась в восторге. Как отметила стилист, артистка прекрасно выглядит в чайных платьях, которые сейчас многие выбирают из-за универсальности. Эту одежду можно легко сочетать и с босоножками, и с кроссовками, и с классическими лодочками. Аника добавила, что такой фасон сама звезда называет "платьем девственницы".
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