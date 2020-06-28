Нацепившая "платье девственности" Королева произвела фурор

Несколько недель назад Наташа Королева опубликовала видео из своего сада. На певице было надето чайное платье. Образ звезды прокомментировал стилист.

Аника Керимова часто составляет луки для знаменитостей, поэтому решила оценить наряды некоторых российских селебрити. Из-за пандемии все стали много времени проводить дома, однако даже в квартире хочется выглядеть на все сто.

Стилист просмотрела инстаграм-профили звезд и дала рецензию некоторым образам. Например, ей очень нравится, как одевается Лариса Гузеева. Телеведущая предпочитает в повседневной жизни расслабленные вещи а-ля спортивный шик: олимпийки, джинсы, грубые ботинки в базовых оттенках. Правда, Аника посоветовала артистке отказаться от обуви в милитари-стиле, так как этот формат уже выходит из моды.

Также стилист отметила фотографии Софии Ротару. Певица любит появляться в соцсетях в украинских нарядах, которые ей к лицу. Керимова считает, что звезда прекрасно выглядит для своего возраста, однако ей стоит добавить в образы ярких оттенков.

От домашних нарядов Наташи Королевой модный эксперт осталась в восторге. Как отметила стилист, артистка прекрасно выглядит в чайных платьях, которые сейчас многие выбирают из-за универсальности. Эту одежду можно легко сочетать и с босоножками, и с кроссовками, и с классическими лодочками. Аника добавила, что такой фасон сама звезда называет "платьем девственницы".