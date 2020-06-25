"Кошмар": Тарзан с усами и короткой стрижкой вызвал оторопь

Муж Наташи Королевой любит эпатировать публику. В начале марта артист представил провокационное шоу "50 оттенков серого", во время которого предался любовным забавам с молодой женщиной на глазах у зрителей.
Из-за эпидемии коронавирусной инфекции Тарзану пришлось на время отложить выступления. Чтобы вернуть интерес поклонников, шоумену приходится придумывать новые трюки и уловки в социальных сетях.
В личном микроблоге Сергей Глушко опубликовал снимок, где он запечатлен в новом образе. В кадре шоумен позирует с короткой стрижкой и усами. "Ну что... Поскакали?" – спросил у подписчиков артист. Запись он сопроводил хештегом "Тарзаншоу".
Фотография привела в замешательство пользователей Сети. "Спаси и сохрани", "Кошмар, больше никогда так не делайте", – оторопели поклонники. Один из комментаторов отметил, что Сергей Глушко стал похож на юмориста Сергея Исаева из шоу "Уральские пельмени".
Ранее певица Наташа Королева и ее муж Тарзан сообщили журналистам, что остались без части доходов. Из-за пандемии паре пришлось закрыть спортивный зал и салон красоты. Несмотря на проблемы с бизнесом, они рады, что в их семье никто не заболел коронавирусом.
Популярные темы форума
Как вам Навальный?
Скоро нас оцифруют
Поправки
Нулевой ответил за базар
Хочу работать
Признаки что девушка вами заинтересовалась
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДАТЕЛЯМИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
Гадалки питера
негры и люди одинаковы?
оскорбили мать