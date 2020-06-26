Пухлые губы изуродовали красавицу Наташу Королеву

Наташа Королева решилась на эксперименты. Она удивила поклонников новым внешним видом. Некоторые отметили, что теперь певица не похожа на саму себя.

На протяжении многих лет Наташа Королева была брюнеткой. Но после того, как режим самоизоляции закончился, и открылись салоны красоты, певица рискнула изменить имидж. Супруга Тарзана стала шатенкой и остригла челку.

Результаты преображения артистка показала поклонникам. Наташа выложила снимок, где она запечатлена с новой стрижкой. Также Королева демонстрирует роскошный макияж. "Настроение: челка! Вот в таком образе меня увидела и воплотила мастер по красоте", – написала она в своем инстаграм-аккаунте.

Поклонники одарили Наташу комплиментами. Многие отметили, что челка певице очень идет. "Это лучший образ!", "Очень стильно!", "Помолодела", – написали пользователи Сети. Однако нашлись и те, кому не по душе пришелся макияж знаменитости.

Один из подписчиков обратил внимание на губы Королевой. Ему показалось, что артистка увеличила себе эту часть лица: "Искусственные, видно". Другой написал: "Нижняя губа весь образ портит". Третий же объяснил – такую форму губам придала помада. Также, по мнению подписчика, стоит обратить внимание и на ретушь снимка, которая делает внешность Наташи менее естественной.