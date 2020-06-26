Пухлые губы изуродовали красавицу Наташу Королеву

На протяжении многих лет Наташа Королева была брюнеткой. Но после того, как режим самоизоляции закончился, и открылись салоны красоты, певица рискнула изменить имидж. Супруга Тарзана стала шатенкой и остригла челку.
Результаты преображения артистка показала поклонникам. Наташа выложила снимок, где она запечатлена с новой стрижкой. Также Королева демонстрирует роскошный макияж. "Настроение: челка! Вот в таком образе меня увидела и воплотила мастер по красоте", – написала она в своем инстаграм-аккаунте.
Поклонники одарили Наташу комплиментами. Многие отметили, что челка певице очень идет. "Это лучший образ!", "Очень стильно!", "Помолодела", – написали пользователи Сети. Однако нашлись и те, кому не по душе пришелся макияж знаменитости.
Один из подписчиков обратил внимание на губы Королевой. Ему показалось, что артистка увеличила себе эту часть лица: "Искусственные, видно". Другой написал: "Нижняя губа весь образ портит". Третий же объяснил – такую форму губам придала помада. Также, по мнению подписчика, стоит обратить внимание и на ретушь снимка, которая делает внешность Наташи менее естественной.
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