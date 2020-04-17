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Кровать не выдержала: Чехова рассказала о ночных забавах на карантине

Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анфиса Чехова, как и большинство людей в мире, сейчас много времени проводит дома. Правда, она не всегда довольна тем, как проходят ее ночи в квартире. 
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Телеведущая в своем инстаграм-аккаунте пожаловалась, что в четверг проснулась на рассвете из-за соседей. Люди за стенкой решили, что четыре часа утра – лучшее время для зажигательной музыки. Конечно, как отметила звезда, концерт длился недолго – всего минут десять, – однако этого хватило, чтобы разбудить всех в округе. 

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Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Анфиса Чехова добавила: когда громкие звуки стихли, она поистине насладилась тишиной. Также актриса решила порассуждать, чему еще смогут порадоваться люди после окончания карантина. "Ощутим невероятный кайф от простых вещей, которые раньше воспринимали как само собой разумеющиеся!" – отметила телеведущая. Например, почти для всех простой поход в кино, прогулка по парку и посещение парикмахерской превратятся в событие. 

Впрочем, ночи Анфисы Чеховой состоят не только из философских рассуждений и нежелательных концертов соседей. Судя по всему, у нее есть и иные развлечения. Женщина продемонстрировала, что купила новую постель. Оказывается, предыдущая не справилась с "карантинной нагрузкой". 

"Старая кровать, к сожалению, не выдерживала бешеного ритма постельной жизни. И ортопедическое основание то скрипело, то проламывалось. Вот нашла суперкрепкую кровать, да еще и такую красивую", – отметила звезда в "Сторис" своего микроблога. 

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Автор: 17 апреля 2020, 06:03

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