Беднеющая Ротару вынуждена выйти на работу

Режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, София Ротару проводит с семьей в Киеве. Артистка предпочитает не выходить на улицу, потому что находится в зоне риска, причем дело не только в возрасте. У певицы еще в молодости возникли проблемы с легкими, ходили слухи, что она даже лечилась от туберкулеза.
На карантине София Ротару не скучает. Певица занимается огородом, благоустройством которого она активно занимается. "Мама наслаждается садом, огородом и непременно вкусное что-то готовит. Она очень любит это дело. У нее прекрасно получаются пироги, запеканки, котлеты, холодец!" – рассказал сын Руслан.
А еще, по словам наследника певицы, София Ротару записывает новые песни. Предполагается, что уже в начале осени артистка представит свежие композиции. "Артистка понимает: после окончания пандемии нужно будет пополнять семейный бюджет, который за время самоизоляции сильно опустел. С помощью новых песен артистка планирует подогреть интерес к своей персоне", – сообщил наследник артистки.
Появится София Ротару и в России. Говорят, певицу пригласили выступить в ряде фестивалей в Москве, в том числе и в "Песне года". А еще, по слухам, не исключается возможность появления "хуторянки" на юбилее Надежды Бабкиной, который запланирован на конец сентября.
Вообще, у артистки день рождения был еще в середине марта. Однако из-за свирепствующего в стране (и мире) коронавируса Надежде Бабкиной пришлось отказаться от грандиозных торжеств в честь своего 70-летия. А в конце месяца певица и вовсе угодила в больницу в тяжелом состоянии. У Надежды Бабкиной диагностировали сложнейшее двустороннее воспаление легких, при этом в медицинских кругах утверждали, что заболевание носит "коронавирусную картину".
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