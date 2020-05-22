Новые фото Софии Ротару на карантине произвели фурор

Говорят, София Ротару проводит режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, в Киеве в кругу близких людей. Певица предпочитает лишний раз не выходить на улицу, потому что находится в зоне риска, причем дело не только в возрасте. У "хуторянки" еще в молодости возникли проблемы с легкими: ходили слухи, что она лечилась от туберкулеза.
Впрочем, участок с домом артистки настолько большой, что Софии Ротару, чтобы удовлетворить потребность в свежем воздухе, достаточно просто выйти за дверь. К дому певицы примыкает огромный сад с самыми разными растениями. Сейчас, к примеру, там вовсю цветут тюльпаны.
"С Днем Вышиванки (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к подписчикам София Ротару, обнародовав несколько новых фотографий. Певица запечатлена в саду, среди цветов, облаченная в темно-зеленый наряд. Артистка распустила волосы, а образ завершила солнцезащитными очками.
А еще компанию певицы, помимо тюльпанов и куста рододендрона, составил ее домашний любимец. Этот белоснежный пес частенько становится героем фотографий артистки. Без сомнения, София Ротару души не чает в своем питомце.
Судя по комментариям, свежие снимки певицы произвели неизгладимое впечатление на фанатов. Поклонники пришли в восторг, увидев подтянутую, цветущую артистку. Они рассыпались в комплиментах и добрых пожеланиях. А еще пользователи Сети отметили скромность певицы, которая предпочитает не выпячивать подробности своей частной жизни.
Также фанаты выразили надежду увидеть артистку в скором времени. Кстати, сын Софии Ротару Руслан Евдокименко в недавнем интервью пообещал порадовать поклонников. Певица готовит новые песни. "Артистка понимает: после окончания пандемии нужно будет пополнять семейный бюджет, который за время самоизоляции сильно опустел. С помощью новых песен артистка планирует подогреть интерес к своей персоне", – сообщил наследник исполнительницы.
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