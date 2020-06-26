Овсиенко вспомнила предательство мужа: Узнала от подруги об измене

Татьяна Овсиенко стала новой гостьей программы "Судьба человека". Она рассказала Борису Корчевникову, почему развелась с мужем после 18 лет брака.

Артистка была счастлива в союзе с продюсером Владимиром Дубовицким. Пара воспитала приемного сына, однако родных детей у супругов так и не появилось. Как отметила звезда, у них был уговор: если кто-то влюбится и захочет уйти, то лучше сказать об этом прямо.

К сожалению, сделать все по-честному не получилось. Татьяна Овсиенко в эфире шоу "Судьба человека" заявила, что узнала об измене мужа от приятельницы. Как оказалось, у Владимира Дубовицкого уже даже родился ребенок от другой женщины.

Звезда была в ярости. Правда, ее больше раздосадовал не факт "похода налево", а то, что супруг не признался сразу. Однако разошлась пара все же на хорошей ноте. Как отметила певица в студии программы "Судьба человека", они сначала поскандалили, но потом все же помирились. Говорит, все вышло по-человечески, а на развод продюсер преподнес ей "Мерседес".

Стоит отметить, что в свое время Владимир Дубовицкий ушел к Татьяне Овсиенко от Ирины Аллегровой. Ходили слухи, якобы причиной развода стала именно молоденькая поп-исполнительница. Однако звезда все отрицает: говорит, что продюсер начал за ней ухаживать только после расставания с женой.