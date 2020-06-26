Садальский вспомнил отношение Полищук к собственной внешности: эффектная, но не красивая

В "Инстаграм" появилась публикация Стаса Садальского, посвященная Любови Полищук. Он напомнил, что актриса вопреки комплиментам не считала себя красивой женщиной, но вполне могла сказать: "Я привлекательная и эффектная".
Любови Полищук очень нравилось перевоплощаться. Она не стеснялась говорить о том, как любит себя, когда выступает на сцене. А в жизни комплексовала. Актриса старалась не посещать вечеринки, поскольку считала скучным такое времяпрепровождение.
Кроме того, Полищук не любила давать интервью. Артистка не понимала, зачем люди тратят на это время и что-то рассказывают. Она предпочитала сидеть дома и читать книги, общаться с подругами.
"А все эти компании… Может, мне так неуютно, потому что все ждут: вот сейчас актриса будет выдавать. С каких щей? Я такая, какая есть", – процитировал звезду Садальский.
Напомним, что Любовь Полищук страдала от болей в спине на протяжении многих лет. Андрей Миронов уронил коллегу во время съемок фильма "Двенадцать стульев", и та ударилась о бетонный пол.
Позже она получила новую травму: выполняя акробатический этюд на сцене, актриса выбила три межпозвоночных диска. А в 2000 году Полищук попала в ДТП – тогда у нее сместились шейные позвонки.
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