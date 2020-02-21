Умерла мать Любови Полищук

Мать известной российской актрисы Любови Полищук – Ольга Полищук – умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщил ее внук, актер Алексей Макаров, передает Vse42.ru.
Ольга Пантелеевна пережила свою дочь на 13 лет. Она успела стать прабабушкой: в 2010 году у Алексея родилась дочь Варвара. Стоит отметить, что в детстве артист проводил со своей бабушкой много времени, поскольку его знаменитая мать много работала.
Напомним, что сама Любовь Полищук скончалась в 2006 после долгой борьбы с раком позвоночника.
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