Овсиенко вспомнила о романе с мужем Аллегровой: Жил в моей квартире

Владимир Дубовицкий до встречи с певицей был женат на Ирине Аллегровой. В тот период у пары были непростые времена, и многие думали, что Татьяна Овсиенко увела супруга у коллеги по сцене.
Однако артистка отметила, что это не так. По крайней мере, она надеется, что не стала причиной развода. Как рассказала звезда, они с продюсером познакомились раньше. В какой-то момент музыкант попросился пожить в ее квартире. "Я тогда как раз на гастроли уехала", – сообщила Татьяна Овсиенко в эфире шоу "Судьба человека".
Позже Владимир Дубовицкий начал ухаживать за артисткой. Звезда вспомнила, что продюсер вдруг всем объявил, что она станет его женой. Певица была уверена, что отношения с Ириной Аллегровой у него уже закончились.
Она подчеркнула, что с исполнительницей хита "Шальная императрица" музыкант развелся по причинам, которые известны лишь им двоим. Сейчас коллеги дружат. Когда Овсиенко вышла замуж за Дубовицкого, Аллегрова даже подарила ей любимую кружку своего бывшего.
Артисты были вместе 18 лет. В браке пара воспитала приемного сына. Как отметила певица в эфире шоу "Судьба человека", Владимир – личность с большим сердцем.
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