Глаза вылезли из орбит: на внука Пугачевой страшно смотреть после разгульной алковечеринки

Алла Пугачева 15 апреля праздновала 71-й день рождения, а старшая дочь Кристина Орбакайте и внучка Клавдия Земцова поздравляли ее на социально безопасном расстоянии – через видеосвязь. Они пообещали, что, когда режим самоизоляции будет отменен, непременно соберутся за большим столом и отметят все весенние праздники.
А вот Никита Пресняков окончания карантина ждать не стал – неизвестно еще, когда это произойдет! Он собрал друзей на разгульную вечеринку. Судя по фотографии на странице молодого артиста в соцсети "Инстаграм", были и джин, и вино, и другие горячительные напитки.
Вероятно, спиртного оказалось многовато, потому что глаза у Никиты Преснякова вылезли из орбит. Он их так пучил, что было страшно смотреть. Будем надеяться, что, даже если парень перебрал, алкоголь не был паленым, и органы зрения вернулись в привычное положение.
Интересно, как к таким банкетам относятся знаменитые родители и легендарная бабушка Никиты Преснякова... Поощряют ли?
Напомним, старший внук Аллы Пугачевой – музыкант, театральный и киноактер, солист группы MULTIVERSE. 27 июля 2017 года он женился на Алене Красновой.
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