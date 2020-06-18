"Рыли землю на могиле": близкие сделали заявление о паломничестве к Началовой

На могиле Юлии Началовой на Троекуровском кладбище появился красивый памятник из гранита и мрамора. Родители-пенсионеры покойной певицы поставили его на свои деньги и не обращались ни к кому за помощью. Одной из первых памятник оценила пресс-секретарь артистки Анна Исаева.

Черный лаконичный памятник с любимым портретом Началовой и строчкой из ее детской песни, маленький белый мраморный ангел, охраняющий покой звезды, наполненные цветами вазоны – здесь все очень достойно, с большим вкусом и уважением к Юле.

К могиле, как и прежде, не зарастает народная тропа. Причем благодарные поклонники несут сюда не только букеты, но и конфеты, и виноград, и даже деньги. Правда, как уверяет Анна Исаева, личностей, которые "заряжают" воду и берут с могилы землю для исцеления, не наблюдается.

"Все закончилось, никаких паломников мы там не видим. – цитирует Анну Исаеву womanhit.ru. – Это было год назад, когда туда рванули какие-то странные люди, которые рыли землю на могиле. Понимаете, странных людей очень много, каждый странен по-своему. Ничего такого мы сейчас уже не наблюдаем, а люди, которые приходят к ней на могилу, абсолютно нормально себя ведут: ни хулиганства, ничего подобного там не происходит".

Ранее отец певицы Виктор Началов в своей книге воспоминаний высказала негативное отношение к созданию безумного культа вокруг покойной дочери. Он заявил, что не понимает людей, которые ходят ежедневно на кладбище и молятся певице, сомневается, что дочь стала святой. По его справедливому мнению, ценить артиста нужно при его жизни, а не после кончины. Ведь когда артистка была жива, у нее не было такого количества поклонников и так много о ней не говорили.