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Кравец опасается за свою жизнь из-за заявления о причине смерти Норкиной

Кравец опасается за свою жизнь из-за заявления о причине смерти Норкиной

Юлия Норкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Смерть Юлии Норкиной до сих пор обсуждает общественность. Новость о том, что журналистка ушла из жизни, шокировала всех, ведь совсем недавно ходила на работу, посещала ток-шоу, выглядела здоровой и бодрой. В светском обществе появилось несколько версий смерти Норкиной, одну из которых имела неосторожность рассказать певица Алена Кравец.
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Алена Кравец предположила, что причиной смерти Юлии Норкиной может быть самоубийство. После этого певица стала получать множество сообщений от злопыхателей. Некоторые люди стали угрожать ей, желать смерти, писать гадости.

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Кравец не понимает, почему на нее ополчились, ведь она всего лишь озвучила услышанную ею в светских кругах версию. Теперь ей пришлось усилить охрану. Светскую львицу сопровождают несколько телохранителей.

Девушка напоминает, что она хорошо знала Норкину. Сначала Алена и Юлия испытывали неприязнь друг к другу, однако потом сдружились. У журналистки поменялось мнение о Кравец. Незадолго до смерти Норкина приглашала подругу на эфир на радио.

Стоит отметить, что супруг Юлии Андрей Норкин уже вышел на работу. Во время съемок передачи телеведущий ведет себя удивительно бодро. Он даже шутит. Кравец предположила, что поведение Норкина может быть всего-лишь защитной реакцией.

"Сейчас пошутит, а потом уйдет в траур. Я знаю, что у них с Юлей была сильная привязанность. Но все мужчины полигамны и редко бывают безукоризненными", – сказала певица.

Напомним, о смерти Юлии Норкиной стало известно в начале июня. По какой причине журналистка скончалась, до сих пор точно неизвестно. Есть информация, что у нее была страшная болезнь, из-за которой она могла покончить с собой.

Автор: 24 июня 2020, 15:18 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник

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