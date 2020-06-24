Кравец опасается за свою жизнь из-за заявления о причине смерти Норкиной

Смерть Юлии Норкиной до сих пор обсуждает общественность. Новость о том, что журналистка ушла из жизни, шокировала всех, ведь совсем недавно ходила на работу, посещала ток-шоу, выглядела здоровой и бодрой. В светском обществе появилось несколько версий смерти Норкиной, одну из которых имела неосторожность рассказать певица Алена Кравец.

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