"Сразу подумала – что-то не в порядке": Зарубина рассказала об опухшей от алкоголя Норкиной

Незадолго до смерти Юлию Норкину пригласили в студию "Пусть говорят". Там журналистка раскритиковала Ольгу Зарубину и ее дочь Киру Евдокимову. Певица и наследница хотели подать в суд на Александра Малинина.
Норкина была возмущена событиями в семье Зарубиной. Журналистка назвала Киру бездельницей. Девушка не работала и хотела получить компенсацию от отца. Юлия отметила, что та лишь портит жизнь нормальным людям – Александру и его жене Эмме.
Спустя две недели после кончины Норкиной Зарубина призналась, что тогда лицо журналистки ей показалось опухшим от алкоголя. Юлия была слишком агрессивной, заметила певица.
"Когда из уст Норкиной в мой адрес понеслась злоба, я сразу подумала, что у нее что-то не в порядке с организмом", – сказала Ольга.
По ее мнению, если человек проявляет агрессию, значит, у него проблемы с работой почек. В свою очередь почки взаимосвязаны с сердцем, поэтому Зарубина верит, что причиной смерти Норкиной был инфаркт.
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