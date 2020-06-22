"Ворчливая и озлобленная бабка!": скандал с Казаченко и мертвой Норкиной разгорается все сильнее

Актриса и пиар-агент Анна Либерман возмущена тем, что Ольгу Казаченко пускают на съемки в качестве эксперта. Кто она такая? Чем известна, кроме соблазнения певца, который уже сто раз пожалел о той мимолетной связи? Кстати, Ольга Казаченко не вернула свою девичью фамилию Мартынова. Она продолжает спекулировать и наживаться на имени известного человека.
"Расставаться с громкой фамилией, которую можно использовать как открытую дверь в красивую, сытую и богатую жизнь, совсем не хочется, – пояснила "Дни.ру" подобное поведение Либерман. – Это можно понять, когда женщина с уважением и достоинством носит подаренную ей судьбой известную фамилию бывшего супруга".
"А когда бывшая жена позорит ее, как Лена Жукова и Ольга Мартынова, очерняет, лжет, подрывает тяжелым трудом наработанную репутацию – это подло и низко. Со своими девичьими фамилиями эти бывшие жены не были бы нужны абсолютно никому – неинтересны ни ТВ, ни прессе, ни рекламодателям", – подчеркнула Анна.
"Мерзко и отвратительно, когда экс-жены пользуются влиянием и славой своих бывших мужей", – продолжила Либерман.
"Паразитируя на известных фамилиях, они здорово их монетизируют и еще умудряются прибедняться на всю страну. Получая миллионы, скрывают это и демонстрируют выгодную им картинку скудного существования. Они не хотят работать как все, считая себя звездами только потому, что когда-то имели доступ к настоящей звезде. Переспав однажды с публичным человеком, считают, что стали небожителями", – уточнила Анна.
Либерман пытается понять, почему Казаченко скачет с дивана на диван в разных телестудиях. "Я понимаю, что Оля в столь почтенном возрасте уже хочет вылезти из неустроенного быта, где живет со всей своей родней, поэтому идет на любые скандалы и интриги. А если их нет – создает сама, чтобы было что продать СМИ", – уверена Анна.
Она помнит, как без зазрения совести Ольга Казаченко врала, что ныне покойная Юлия Норкина откровенничала с ней на съемках последнего ток-шоу. "Норкина не разговаривала с ней и тем более не видела ее – ни в коридорах, ни в гримерке, – заверила очевидица тех событий. – В студии, когда мы все сидели на диванах, Юлия была рядом со мной, но не разговаривала и даже не смотрела в сторону Оли. А во время съемок Юлия реагировала на нервные возгласы Оли, называя ее "дешевым шоу". Все остальные откровения Оли Казаченко о той программе – пиар на достойном человеке, который уже не сможет ответить, и ее фанатичные фантазии".
"Юлия была прекрасной женщиной и настоящим профессионалом, поэтому нельзя, чтобы теперь все подряд зарабатывали на ее репутации на еду себе! Если столько энергии – надо идти работать, а не бегать как ворчливая и озлобленная бабка по всем съемкам и не вставлять свои пять копеек за денежку! Если бы не фамилия Вадима Казаченко, не было бы ни Оли, ни ее истеричной беготни и дешевого вранья!" – заключила Либерман.
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