Дочь выглядит старушкой на фоне Валерии

Анна Шульгина собрала семью для того, чтобы отпраздновать день рождения. Фотографии с торжества появились в Сети.
Снимки позволили поклонникам оценить внешний вид Валерии и ее 27-летней дочери. Комментаторы пришли к однозначному выводу, что певица выглядит моложе и свежее именниницы.
Возможно, проблемы с восприятием образа Анны Шульгиной связаны с короткой прической девушки. Общественность в России еще не до конца привыкла к тому, чт девушки избавляются от длинных волос и носят "мальчишеские" стрижки.
Еще одним фактором может служить цвет шевелюры. Пепельный блонд при некотором освещении может выглядеть точь в точь как седина, что также может смутить неподготовленного зрителя.
Впрочем, главной причиной общественной реакции можно назвать привычку пользователей Сети не стеснять себя ни в чем. И если у них возникло желание высказать свое мнение о внешности звезды, то ничто их остановить не сможет.
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