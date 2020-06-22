Экс-возлюбленный Виктории Бони борется за свою жизнь: Превратился в скелет!

Виктория Боня рассказала, что Алекс Смерфит прибегнул к самолечению, поскольку специалисты не смогли ему помочь. Врачи не понимали, по какой причине здоровье мужчины ухудшается. На помощь экс-возлюбленному бывшей участнице реалити-шоу "Дом-2" пришел интернет.
Алекс начал изучать различную информацию. В итоге он сам себе поставил диагноз – болезнь Лайма. Это инфекционное заболевание, которое переносят клещи. Смерфит жаловался на усталость, начал стремительно худеть.
На данный момент мужчина идет на поправку. Он нашел лекарство, которое помогает ему выздороветь. Кроме того, Алекс соблюдает строгую диету.
"Из скелета, в которого он превратился, сегодня он снова расцвел и выглядит здоровым. Может быть, его история поможет кому-то", – отметила Боня.
Виктория также объяснила, что именно поэтому их общая дочь Анджелина сейчас так много времени проводит со своим отцом во Франции. Восьмилетняя девочка очень переживает за здоровье папы. В день рождения она загадывала желание, чтобы ее родитель выздоровел.
Напомним, Виктория Боня и Алекс Смерфит познакомились в 2010 году. Тогда же и начался их роман. Пара рассталась спустя семь лет, но экс-возлюбленные все равно поддерживают дружеские отношения.
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