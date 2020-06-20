Боня начала раздавать свои вещи бесплатно после слов о "россиянах-нищебродах"

О столь долгожданной акции поклонники Виктории Бони узнали из ее инстаграм-историй. Экс-участница "Дом-2" объявила, что не может перевезти свои вещи из Лондона, поэтому готова раздать брендовую одежду "всем желающим".
Виктория Боня уверена, что другие дамы смогут найти применение ее гардеробу и подарят вещам новую жизнь. По словам модели, у нее есть даже вещи, которые она ни разу не надела. Многие поклонницы светской львицы заметили, что Виктория с недавних пор перестала носить яркие цветы и сделала свой выбор в пользу универсальной одежды. Боня все чаще появляется в джинсах и обтягивающих футболках.
"Я поняла, что хочу тупо минимализм. Ребят, сейчас здесь я готова отдать половину того, что у меня есть. Я готова отдать все, кроме туфлей. Туфли, сумки оставлю", – уточнила Боня.
После публичного заявления звезды подписчики усомнились в искренности Виктории. В комментариях появилось мнение, что девушка просто таким образом пытается загладить свою вину из-за сказанных ею слов, связанных с поправками в Конституции.
Напомним, что знаменитость раскритиковала идею государства увеличить суммы пособий для безработных, малоимущих и семей с детьми. По мнению экс-участницы "Дома-2", деньги раздают "алкоголикам и нищебродам".
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