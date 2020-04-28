Блюменкранц и Левченко из "Дома-2" расстались сразу после помолвки

Блюменкранц сорвался после помолвки. Масла в огонь подлила его бывшая жена Тата, которая в прямом эфире сказала, что история любви с Анной Левченко исключительно проектная.
Обвинила экс-супруга обвинила Валерия и в том, что он давно не приезжал к своей дочери Бетти. Кроме того, она недовольна размером алиментов, сообщает телеканал ТНТ.
Блюменкранц решил снять стресс горячительными напитками. Он уехал за периметр, нарушив режим самоизоляции, который строго соблюдается на шоу "Дом-2".
Ходят слухи, что вне проекта Валерий изменил избраннице. Анна Левченко в растерянности. Девушка призналась, что не знает, как поступить: покинуть шоу "Дом-2" вслед за возлюбленным или остаться.
Напомним, что отношения Валерия Блюменкранца и Таты Абрамсон завязались в 2016 году. Практически ежедневно коллектив шоу "Дом-2" обсуждал конфликты темпераментных влюбленных. Нередко доходило до рукоприкладства. Развелись звезды телестройки из-за измены со стороны парня.
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