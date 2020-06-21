Малышева появилась в костюме греческой богини на премии

На прошлой неделе многие звезды шоу-бизнеса принимали участие в съемках телепередач и записей концертов. У теледив наконец-то появился повод надеть свои лучшие летние наряды. Поклонники присмотрелись к некоторым образам и удостоили их своим вниманием.

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