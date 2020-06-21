Малышева появилась в костюме греческой богини на премии

21 июня на Первом канале в эфир выйдет премия "Призвание", посвященная врачам и медицинским работникам. Для кого-то мероприятие стало очередным поводом для гордости, а для некоторых отличной возможность "выгулять" новый наряд.
Взгляд поклонников приковала к себе ведущая утреннего шоу "Жить здорово!". Специально для премии Елена Малышева сшила платье на заказ. Яркий белый цвет, дополненный красными лентами по бокам, соответствовал всем тенденциям лета 2020 года. Телеведущая призналась, что примерки проходили каждый день. Пока швеи измеряли параметры Елены, она ежедневно худела, чтобы платье на ней смотрелось идеально. Малышева сбросила 3 килограмма за 10 дней. Теледива добавила, что после карантина приобрела лишний вес, который мешал женщине чувствовать себя уверенно на публике.
Отметим, что образ телевизионного доктора оценил и законодатель моды Александр Васильев.
"Как греческая богиня! Мне нравится в этом наряде все!", – не сдержался историк моды.
Вручала премию врачам Юлия Барановская. Телеведущая решила выбрать более сдержанный наряд. На "Призвание" девушка явилась в элегантном платье от дизайнера с мировым именем Тони Матичевски. Известно, что Барановская предпочитает наряды с изюминкой. Этот раз не стал исключением: платье полностью прикрывало грудь и колени звезды, а плечи оказались обнажены. Фишка этого наряда – в блестящей вставке сбоку.
Поклонники Анны Седоковой заметили, что певица стала отдавать предпочтение длинным платьям. На смену коротким мини пришли пышные летние сарафаны. Оказалось, что Седокова приехала на премию в платье от собственного бренда. Насыщенные желтый цвет придал свежесть образу и подчеркнул шикарные формы Анны.
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