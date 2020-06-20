Семен Слепаков жестко высмеял слетевшего с катушек рэпера Джигана

Слепаков стал гостем программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. В рамках шоу запустили новую рубрику: теперь в студии открыта парикмахерская. Любой зритель, находящийся на площадке, может сменить прическу. Интересно, что клиент не сам выбирает образ. За него решает случай: необходимо покрутить барабан, практически как в шоу "Поле чудес".
На этот раз обновить стиль решил мужчина по имени Александр. Зритель привел барабан в движение. Стрелочка указала на фотографию рэпера Джигана. На снимке артист был изображен без бровей, бороды и лысый. Александру тоже пришлось отказаться практически от всей растительности на голове.
За происходящим наблюдали ведущий шоу Иван Ургант и звездный гость Семен Слепаков. Иван пошутил, что на фото запечатлен Джиган "периода полураспада", времени, когда карьера и брак музыканта висели на волоске.
Семен прокомментировал новый образ Александра. Шоумен заметил, что зрителя студии теперь не отличить от рэпера. Продюсер назвал рубрику жестокой. "Мало того, что вы с Сашей такое сделали, еще и диск подарили Джигана!" – высмеял артиста Слепаков.
Напомним, пару месяцев назад рэпер Джиган напугал поклонников. 34-летняя знаменитость сбрила бороду и брови, и вышла в прямой эфир в "Инстаграм". В таком виде артист матерился, а также требовал у пятилетней дочери алкоголь.
Спустя время слетевший с катушек рэпер Джиган оказался в центре реабилитации для зависимых. По словам артиста, туда его отправила жена, Оксана Самойлова. В клинике звезде сделали 90 капельниц. Всего под присмотром докторов артист провел три недели. Джиган не скрывает, что не только прикладывался к бутылке, но и употреблял наркотики.
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