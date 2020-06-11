Федор Бондарчук о новом сериале Семена Слепакова "Окаянные дни": Зарисовка нашего общества "на удаленке"

Федор Бондарчук дал оценку новому сериалу продюсера Семена Слепакова "Окаянные дни". Режиссеру досталась в ленте одна из главных ролей.

По словам Бондарчука, Слепаков умело подмечает характерные черты нашего времени, а также рисует портрет типичного представителя современности, мастерски отражая все его достоинства и недостатки. Режиссер напомнил, что другой проект продюсера, сериал "Домашний арест", уже два года не теряет актуальности.

"Такими же злободневными будут и "Окаянные дни". Зарисовка нашего общества на удаленке, в которой все хорошее, плохое и смешное проступает еще резче и четче", – уверен Федор.

Упомянула знаменитость и о том, что новый проект Слепакова сделан в модном формате скринлайф. Такой способ подачи материала, по его словам, является приметой времени.

"А ситуация с вирусом – как спусковой крючок, который запускает цепь событий. Главное же – разыгрываемые перед экранами конфликты, которые, что до карантина, что после него, останутся неизменными", – поведал Бондарчук.

Первые серии ленты "Окаянные дни" уже доступны на видеоплатформе PREMIER. Картина состоит из десяти историй о том, как россияне переживали самоизоляцию во время эпидемии коронавируса. В фильме снялись Федор Бондарчук, Павел Деревянко, Анна Михалкова, Татьяна Догилева, Александр Робак и другие.