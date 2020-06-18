"Что за детский сад?": передумавшие разводиться Джиган и Самойлова вызвали народный гнев (видео)

В Головинском суде Москвы сообщили, что производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон. Фолловеры Оксаны Самойловой и рэпера Джигана в шоке от происходящего.
Практически единогласно в комментариях подписчики говорят, что происходившее в звездной семье – чистой воды пиар. "Что за детский сад?", "Спектакль", – высказались подписчики.
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