"Это человек, а не подарок тебе": дочь Маликова приложили за странное отношение к брату

Накануне дочка Дмитрия Маликова Стефания поделилась в инстаграм-профиле фотографией с братом – двухлетним Марком. Девушка довольно своеобразно поздравила подписчиков с Днем защиты детей.

На архивном снимке студентка стоит с малышом на руках на фоне пляжа. Как отметила блогер, она не представляет, как жила раньше без младшего братика. "Самый лучший подарок, которые могли мне подарить родители (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила дочь Дмитрия Маликова. Также Стефания пожелала здоровья и счастья всем детям на свете.

Однако безобидное, на первый взгляд, послание вызвало бурю негатива со стороны подписчиков. "Какая странная формулировка. Разве это тебе его рожали? Это человек, а не подарок тебе . Это ему подарили жизнь, а не тебе дивную игрушку. Ты такой нарцисс!" – заявил один из фолловеров девушки.

Впрочем, другие отметили, что Стефания прекрасно смотрится с малышом на руках. "Самой бы уже пора бы", "Хорошей мамой будете", "Может, пора уже своих родителям подарить", "Мама и сын", – заявили поклонники.

Напомним, Марк родился 24 января 2018 года. Мальчик появился в семье Дмитрия Маликова благодаря суррогатной матери. Артист признался, что они с супругой очень долго мечтали о сыне, поэтому решили прибегнуть к услугам сторонней женщины.