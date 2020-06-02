"Какой красавчик!": Семенович показала жениха

Поклонники не перестают донимать Анну Семенович вопросами о новом ухажере. Чтобы положить конец сплетням и слухам, певица решила показать своего любимого.

Бывшая солистка группы "Блестящие" предпочитает не распространяться о новом избраннике. Известно, что их отношения сначала были несерьезными, однако спустя время чувства влюбленных окрепли. В начале лета пара отметит годовщину знакомства.

Певица не публикует в социальных сетях совместные фотографии с ухажером, чем разжигает любопытство поклонников. Накануне один из подписчиков спросил у Анны Семенович, как выглядит ее мужчина. На этот раз звезда решила ответить на неудобный вопрос.

В своем инстаграм-аккаунте бывшая солистка "Блестящих" опубликовала ролик, где запечатлен павлин. "Вы меня все спрашиваете о женихе. Вот мой любимый. Зовут его Валера. Посмотрите, какой у него хвост, какой красавчик! Посадила его в клетку, чтобы не сбежал", – пошутила Анна Семенович.

Ранее "Дни.ру" написали о том, что артистка легла в оздоровительную клинику, чтобы сбросить лишние килограммы, набранные за недели самоизоляции. В социальных сетях Анна Семенович выкладывает видеозаписи процедур. Знаменитость пробудет в медицинском центре десять дней.