Появились новые подробности скандала Борисовой с Волочковой

Затяжной конфликт светских львиц начался еще несколько месяцев назад. В одном из интервью звезда "Армейского магазина" отметила, что готова помочь танцовщице справиться с алкогольной зависимостью. Также девушка неоднократно намекала на сомнительное прошлое любительницы попариться в бане.
В итоге Анастасия Волочкова не выдержала и обратилась в суд. Артистка поставила условие всем популярным шоу, на которых выступает экспертом: в студии должна присутствовать либо она, либо Дана Борисова. Ведущую это лишь раззадорило, и та с новой силой накинулась на балерину.
Правда, в мае прошел слух, якобы теледива испугалась разбирательства и попросила прощения у танцовщицы, но новость оказалась фейком. Как пояснила Борисова, она звонила Волочковой, чтобы уточнить претензии, а пиарщик звезды преподнес это как попытку примирения.
В "Сторис" инстаграм-аккаунта Дана обратилась к Анастасии с предложением урегулировать вопрос. Ведь слушания в суде, которые назначены на 9 июля, пройдут в формате беседы, и им предложат пойти на мировую.
"Я считаю, что надо попытаться нам с моей девочкой – умницей, трудягой – все обговорить, по-женски, мудро. Какие у нее претензии – все решить, найти общий язык", – сказала Борисова.
Также артистка надеется, что сможет устроить "баттл" с Анастасией Волочковой в эфире какого-нибудь телеканала. Звезда уверяет, что есть вероятность такого формата общения – якобы Дану уже отсняли для программы, дело за балериной.
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