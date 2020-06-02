Появились новые подробности скандала Борисовой с Волочковой

В апреле стало известно, что Анастасия Волочкова подала в суд на Дану Борисову. Балерина считает, что телеведущая опорочила ее честь и достоинство.

Затяжной конфликт светских львиц начался еще несколько месяцев назад. В одном из интервью звезда "Армейского магазина" отметила, что готова помочь танцовщице справиться с алкогольной зависимостью. Также девушка неоднократно намекала на сомнительное прошлое любительницы попариться в бане.

В итоге Анастасия Волочкова не выдержала и обратилась в суд. Артистка поставила условие всем популярным шоу, на которых выступает экспертом: в студии должна присутствовать либо она, либо Дана Борисова. Ведущую это лишь раззадорило, и та с новой силой накинулась на балерину.

Правда, в мае прошел слух, якобы теледива испугалась разбирательства и попросила прощения у танцовщицы, но новость оказалась фейком. Как пояснила Борисова, она звонила Волочковой, чтобы уточнить претензии, а пиарщик звезды преподнес это как попытку примирения.

В "Сторис" инстаграм-аккаунта Дана обратилась к Анастасии с предложением урегулировать вопрос. Ведь слушания в суде, которые назначены на 9 июля, пройдут в формате беседы, и им предложат пойти на мировую.

"Я считаю, что надо попытаться нам с моей девочкой – умницей, трудягой – все обговорить, по-женски, мудро. Какие у нее претензии – все решить, найти общий язык", – сказала Борисова.

Также артистка надеется, что сможет устроить "баттл" с Анастасией Волочковой в эфире какого-нибудь телеканала. Звезда уверяет, что есть вероятность такого формата общения – якобы Дану уже отсняли для программы, дело за балериной.