Барановская сообщила о переменах в жизни

Юлия Барановская в инстаграм-аккаунте пообщалась с поклонниками. Звезда ответила на вопросы и поделилась хорошими новостями.

В течение долгого времени артистка вместе с детьми снимала жилье. Собственные "квадраты" телеведущая смогла позволить себе лишь в 2017 году. Наконец, девушка приобрела для семьи загородный дом. Оказывается, за время карантина Юлия Барановская с детьми даже успела перебраться в коттедж.

Один из подписчиков спросил у звезды, правда ли, что она переехала. "Да, мы с детьми переехали, это было непросто! Спасибо всем нашим друзьям за помощь", – ответила ведущая Первого канала.

Девушка уже несколько раз показывала в инстаграм-аккаунте угодья. Дети с удовольствием играют и занимаются спортом на свежем воздухе. На территории коттеджа уже завершено благоустройство. Дом выполнен в современном стиле из природных материалов.

Тему личной жизни Юлия Барановская старается обходить стороной. Артистка лишь недавно призналась, что после расставания с Андреем Аршавиным у нее был серьезный роман, который лишь недавно закончился. Мужчина, как отметила телеведущая, был не из мира шоу-бизнеса.

Звезда честно признается, что хочет замуж. Возможно, что и дом она купила с прицелом на будущее.