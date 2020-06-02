"Я больше не могу!": у дочери Гузеевой началось психическое расстройство

Дочь Ларисы Гузеевой в слезах записала видео и поделилась своими переживаниями. Девушку расстраивают массовые беспорядки, которые проходят в США.

20-летняя Ольга Бухарова, наследница Ларисы Гузеевой, следит за новостями. Так, она узнала, что во многих городах США проходят протестные акции под лозунгом "Жизни черных важны". Люди поджигают дома и разбивают витрины магазинов. Происшествия приводят к жертвам.

Видеозаписи с мест событий, которые каждый день появляются в интернете, очень расстроили дочь известной телеведущей. Ольга не смогла сдержать слез, когда записывала видео для своего инстаграм-аккаунта.

Девушка не понимает, зачем люди устраивают "какую-то чертовщину", которая не закончится ничем хорошим. Дочь Гузеевой готова начать молиться за мир во всем мире при том, что девушка не считает себя религиозным человеком.

"Я просто больше не могу! У меня панические атаки каждый день, я не понимаю, что происходит в этом мире! Это какой-то кошмар! Откуда в людях столько жестокости?" – задалась вопросом Бухарова.

Напомним, Ольга живет в Москве. Недавно в СМИ писали, что наследница ведущей "Давай поженимся!" познакомилась с парнем-маргиналом. Молодой человек публикует порой провокационные фотографии и, судя по ним, ведет странный образ жизни.