"Дураков в баню!": Гузеева нелепо оправдалась за нарушение карантина

Звезда шоу “Давай поженимся!” устроила очередные разборки с подписчиками. Ее завалили обвинениями в несоблюдении карантина. Промолчать Лариса Гузеева не могла и резко отчитала фолловеров в ответ.



Телеведущая Лариса Гузеева славится своей несдержанностью в высказываниях. Новый скандал в Сети разразился из-за ее непоследовательности в вопросе ношения масок и самоизоляции. Пару месяцев назад она разразилась гневной тирадой в отношении нарушителей, а теперь сама нередко ходит без защитных средств. Поклонники шоу “Давай поженимся!” не могли не заметить явные несостыковки в поведении знаменитости и поспешили указать ей на это.

Судя по всему, директ Гузеевой завалили обвинениями в лицемерии, да и в комментариях встречается немало удивленных и едких замечаний. “Почему все в масках, а вы нет?”, “А вы чего нарушаете?”. Видимо, такие вопросы изрядно надоели актрисе, и она решила ответить всем внимательным подписчикам своей страницы в “Инстаграм”.

Звезда шоу “Давай поженимся!” опубликовала пост, в котором объяснила, что актеры и телеведущие не могут работать в масках и перчатках. Им нужно сниматься, и прикрывать лицо при такой работе невозможно. Артистка в резкой форме напомнила, что она не приятельница своим подписчикам, а выпускница театрального института.

“Алёу, это люди? Если кому-то кажется, что я его соседка или подружка – он ошибается. Дураков и дур баню по-прежнему”, – написала Лариса Гузеева.

Высказывание любимицы публики из шоу "Давай поженимся!" некоторым подписчикам показалось невежливым. И в комментариях к посту разгорелся очередной скандал. "С чего вы так грубо написали?", "Почему вы такая агрессивная в ответах?", " Сиди дома и ори матом, культурная артистка", " Почему столько злобы и грубости!?" – негодуют фолловеры Ларисы Гузеевой.



