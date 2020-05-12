Дочь Гузеевой нашла себе парня-маргинала

В Сети обсуждают нового избранника дочери Ларисы Гузеевой. Оля активно ведет своей инстаграм-аккаунт, публикуя порой провокационные фото и видео. На одном из кадров девушка позирует с алкогольным напитком. Видимо, она совсем не стесняется своего образа жизни.
Журналисты провели расследование и выяснили, что Оля встречается с весьма странным молодым человеком. Парень по имени Коля пишет электронную музыку, любит живопись и кататься на скейтборде. Однако, судя по его инстаграм-аккаунту, он также не прочь выпить и покурить. Кроме того, парень, похоже, употребляет запрещенные вещества, пишет "Собеседник".
Очевидно, Лариса Гузеева ничего не имеет против, чем и кем увлекается ее наследница. Телеведущая активно комментирует публикации дочери. Под одним из снимков знаменитость написала: "Красавица моя!". Действительно, у Оли приятная внешность. Некоторые пользователи Сети заметили, что девушка очень похожа на свою маму.
Напомним, телеведущая родила наследницу в 2000 году от ресторатора Игоря Бухарова. У Гузеевой также есть 28-летний сын Георгий. Он родился у знаменитости во время брака с Кахой Толордава.
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