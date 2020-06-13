Нинидзе показала сурового Виторгана после слухов о расставании

Недавно Нино Нинидзе написала в "Фейсбук", что ищет новое жилье. Поклонники пришли в недоумение и задались вопросом: почему актриса не живет с возлюбленным Максимом Виторганом? Поэтому и появились слухи о расставании актеров.
Но все оказалось не так. Дело в том, что Нино никогда не жила с Максимом. Актриса хочет снять квартиру и переехать в нее вместе с сыном. Вероятно, срок аренды прошлой жилплощади подошел к концу.
Тем не менее, сомнения продолжали терзать поклонников, ведь Нинидзе долгое время не публиковала совместных снимков с Виторганом. Однако накануне актриса дала понять – у них все хорошо. Нино выложила фото, на котором запечатлена она и Максим с суровым взглядом.
Подписчики пришли в восторг от снимка. Многие пожелали возлюбленным безграничной любви и отметили, что Нино и Максим – очень красивая пара. "Как же она мне нравится. Будьте вместе", "Почему вы не встретились раньше?", "Так похожи", – написали пользователи Сети.
Нинидзе и Виторган начали встречаться в прошлом году. О своих отношениях они объявили после того, как развелись со своими бывшими избранниками: Нино – с актером Кириллом Плетневым, а Максим – с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак.
Напомним, недавно отношения Нино Нинидзе и Максима Виторгана разбирала обозревательница Лена Миро. Блогер считает, что актеры не будут долго вместе.
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