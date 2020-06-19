Подольская слегла после ухода Преснякова

Наталья Подольская и Владимир Пресняков считаются одной из самых красивых и крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Певица дала откровенное интервью, в котором рассказала, как отреагировала на разлуку с артистом.

2020 год стал юбилейным для Натальи Подольской и Владимира Преснякова: десять лет со дня свадьбы, 15 – со дня знакомства, а еще пять лет исполнилось их сыну Артемию. Наталья призналась, что в честь дня рождения мальчику устроили грандиозный праздник, зато свой юбилей с мужем они не отмечали. "Мы обнялись и поцеловались", – сообщила Наталья Подольская.

Режим самоизоляции не отразился на их отношениях с Владимиром Пресняковым. При этом артистка не скрывает, что в начале романа были и ссоры, и хлопанье дверьми. "Первоначально это просто дикая, безумная любовь. Мы просто не могли дышать друг без друга", – призналась Наталья Подольская.

Она рассказала историю: "Был случай, когда Вове нужно было на три дня улететь в Прагу. И я на следующий день не могла встать с кровати. Мне так было плохо физически – я просто помирала без него".

А когда Пресняков прилетал, Подольская поехала встречать его с шариками и табличкой: "Жду хозяина", потому что артистка родилась в год Собаки. Работницы аэропорта так прониклись, что пропустили ее к выходу из "кармана".

Страсть прошла, но осталась любовь. "Розовые очки сняли с моих глаз, но, в принципе, ничего не изменилось. То есть пазл совпал. Я считаю, что нам просто повезло", – убеждена Наталья Подольская.

Артистка призналась, что счастлива с мужем, потому что свободна в этих отношениях. "Я никогда не боюсь осуждения с его стороны: ни за свои слова, ни за свои поступки, ни за свои мысли, действия и так далее. Я себя чувствую в своей семье и со своим мужем абсолютно свободным человеком, который вправе действовать и решать самостоятельно", – рассказала певица.