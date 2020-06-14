Подольская в кружевном нижнем белье возбудила россиян

Певица удивила многочисленных фанатов неожиданным преображением. Несколько дней назад Наталья Подольская показала свою новую стрижку, которая вызвала массу противоречивых комментариев и обсуждений. Кто-то посчитал, что теперь девушка стала похожа на мальчика и ей пора задуматься об услугах личного стилиста. Но едкие комментарии лишь раззадорили Подольскую, и певица решила подлить масла в огонь.
На личной странице Натальи в Инстаграме появилась фотография, на которой девушка предстала в одном кружевном бюстгальтере. Мужская половина подписчиков Подольской не смогла сдержать своего восхищения и засыпала артистку комплиментами. Чего не скажешь о женщинах, подписанных на Наталью.
"Пошловатенько, для мужа да, но не на публику", – высказалась одна из поклонниц Подольской.
Напомним, что совсем недавно певица выкладывала архивные фотографии. Подобная ностальгия побудила фанатов вспомнить прошлое Подольской и лишний раз указать Наталье на то, что с длинными рыжими волосами она намного привлекательнее.
Сама же артистка никак не комментирует столь кардинальные изменения в имидже. Более того, многие отметили, что с новой стрижкой Наталья стала выглядеть старше, что не является для женщины большим плюсом.
Популярные темы форума
Почему у Путина снизился рейтинг?
а вы будете голосовать?
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Ефремов ДТП
Любовь проходит, Путин никогда!
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Джигарханян снова в больнице.
Заголовки публикаций СМИ в инете
Карантин отменили!!!
Не рожайте от жадных