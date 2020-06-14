Подольская в кружевном нижнем белье возбудила россиян

Наталью Подольскую обвинили в излишней пошлости, неподобающей ее возрасту. Мало того, что 37-летняя певица коротко подстриглась, так она теперь еще и выложила интимные фотографии в социальные сети. Поклонники Подольской негодуют: может быть это самоизоляция так подействовала на артистку? прочитано 55 раз Певица удивила многочисленных фанатов неожиданным преображением. Несколько дней назад Наталья Подольская показала свою новую стрижку, которая вызвала массу противоречивых комментариев и обсуждений. Кто-то посчитал, что теперь девушка стала похожа на мальчика и ей пора задуматься об услугах личного стилиста. Но едкие комментарии лишь раззадорили Подольскую, и певица решила подлить масла в огонь. ПО ТЕМЕ "Теперь все понятно": молодую Подольскую сравнили с ее сыном На личной странице Натальи в Инстаграме появилась фотография, на которой девушка предстала в одном кружевном бюстгальтере. Мужская половина подписчиков Подольской не смогла сдержать своего восхищения и засыпала артистку комплиментами. Чего не скажешь о женщинах, подписанных на Наталью. "Пошловатенько, для мужа да, но не на публику", – высказалась одна из поклонниц Подольской. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 13 Июн 2020 в 9:55 PDT Напомним, что совсем недавно певица выкладывала архивные фотографии. Подобная ностальгия побудила фанатов вспомнить прошлое Подольской и лишний раз указать Наталье на то, что с длинными рыжими волосами она намного привлекательнее. Сама же артистка никак не комментирует столь кардинальные изменения в имидже. Более того, многие отметили, что с новой стрижкой Наталья стала выглядеть старше, что не является для женщины большим плюсом.

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