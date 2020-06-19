"Это же стыдно": Боня объяснила свои слова о россиянах-нищебродах

Виктория Боня оправдалась за свой скандальный пост, в котором выразила несогласие с пунктом о поправках в Конституцию, где говорится о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ). Ведущая раскрыла истинный смысл публикации.



прочитано 545 раз