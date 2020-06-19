"Это же стыдно": Боня объяснила свои слова о россиянах-нищебродах

Блогер заявила, что никого не хотела оскорбить, но считает необходимым отсеивать асоциальных людей. Она отметила, что говорила о наркоманах и алкоголиках, которые получают столько же, сколько и воспитатели, которые действительно пашут и на которых большая нагрузка.
Виктория Боня считает это несправедливым и уверена, что необходимо об этом говорить. "Почему воспитатели, работающие с детьми, получают такие маленькие деньги? Это же стыдно", – негодует звезда.
Она призналась, что когда жила в своем родном городе, то видела, как мужчины и женщины, да и целые семьи превращались в асоциальные элементы. В качестве примера она привела несколько историй.
Так, однажды перед девушкой маленький ребенок одной из соседок был послан трехэтажным матом за то, что просил поесть. "Я говорила именно о таких маргиналах, а не о работящих людях", – объяснила экс-участница шоу "Дом-2".
Виктория Боня посетовала, что ее слова были поняты неправильно. Многие интерпретировали их так, как будто она выступает против малоимущих семей вообще. "Но ведь я сама выходец из такой семьи", – заключила светская львица.
Популярные темы форума
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Спасибо за безбедную жизнь!
Зачем парад победы?
Заголовки публикаций СМИ в инете
Скоро нас оцифруют
Ефремов - наркоман!!!
Вы из какого города?
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Как думаешь, какого она цвета? И сколько ей лет?
Ищу донора