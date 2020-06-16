Бездельники и алкаши: Виктория Боня унизила получающих минимальную зарплату россиян

Телеведущая высказалась в своем инстаграм-аккаунте. По ее мнению, государство должно обратить внимание на предпринимателей, попавших в тяжелую ситуацию из-за пандемии коронавируса в России.
"Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся!" – возмутилась Виктория Боня. Она добавила, что деньги достаются "всяким бездельникам, алкашам, наркоманам только потому, что они живут в России".
По словам светской львицы, она общается со многими бизнесменами, которые придерживаются того же мнения. Отметим, что в апреле российским безработным, обратившимся в службу занятости населения после 1 марта, были назначены максимально возможные выплаты – в размере 12130 рублей.
В последние месяцы Виктория Боня регулярно публикует лженаучные посты о том, что людей "устрашают" коронавирусом, чтобы "потом вакцинировать всех и установить чипы". За неоднозначные высказывания звезду телестройки многие высмеяли. Вероятно, она слишком увлеклась теорией заговора.
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