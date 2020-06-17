Виктория Боня оправдалась за слова о "россиянах-нищебродах"

Во время пандемии коронавируса Виктория Боня стала активнее. Последние несколько месяцев бывшая участница скандального реалити-шоу "Дом-2" делает заявления и делится мнением о насущных проблемах. Иными словами, телеведущая всячески привлекает к себе внимание.
Недавно Боня прекратила размышлять о теориях заговора и переключилась на действительность. Знаменитость раскритиковала идею государства увеличить суммы пособий для безработных, малоимущих и семей с детьми. По мнению экс-участницы "Дома-2", деньги раздают "алкоголикам и нищебродам".
Слова Виктории вызвали недоумение. Телеведущая получила огромную порцию критики. Девушке напомнили, что ее отец тоже прозябал в нищете, да и сейчас является среднестатистическим россиянином. Он живет в обычной однокомнатной квартире в Иркутской области и работает сторожем.
Спустя некоторое время Боня пояснила, что имела в виду людей, которые стали "отбросами общества". Она говорила о жителях страны, которые ни к чему не стремятся – просто ходят на работу и ждут зарплаты, которую тратят на алкоголь.
"Мы умалчиваем то, что видим, как алкоголики и тунеядцы нарушают нормы того, что должен делать работник", – сказала Виктория.
По мнению Бони, деньги, которые тратятся на таких граждан, лучше раздать бизнесменам. Те работают, но испытывают большие трудности из-за пандемии коронавируса и карантина.
Популярные темы форума
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Любовь проходит, Путин никогда!
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Заголовки публикаций СМИ в инете
Какое наказание заслужил Ефремов?
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Рыжие самые красивые
Зачем парад победы?
Больные на голову бабы!
Ищу донора