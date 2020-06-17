Виктория Боня оправдалась за слова о "россиянах-нищебродах"

Виктории Боне снова пришлось объясняться перед общественностью за резкие слова. На этот раз бурную реакцию вызывало ее высказывание о жителях России. Некоторые из них, по мнению телеведущей, не должны получать материальную помощь от государства.

Во время пандемии коронавируса Виктория Боня стала активнее. Последние несколько месяцев бывшая участница скандального реалити-шоу "Дом-2" делает заявления и делится мнением о насущных проблемах. Иными словами, телеведущая всячески привлекает к себе внимание.

Недавно Боня прекратила размышлять о теориях заговора и переключилась на действительность. Знаменитость раскритиковала идею государства увеличить суммы пособий для безработных, малоимущих и семей с детьми. По мнению экс-участницы "Дома-2", деньги раздают "алкоголикам и нищебродам".

Слова Виктории вызвали недоумение. Телеведущая получила огромную порцию критики. Девушке напомнили, что ее отец тоже прозябал в нищете, да и сейчас является среднестатистическим россиянином. Он живет в обычной однокомнатной квартире в Иркутской области и работает сторожем.

Спустя некоторое время Боня пояснила, что имела в виду людей, которые стали "отбросами общества". Она говорила о жителях страны, которые ни к чему не стремятся – просто ходят на работу и ждут зарплаты, которую тратят на алкоголь.

"Мы умалчиваем то, что видим, как алкоголики и тунеядцы нарушают нормы того, что должен делать работник", – сказала Виктория.

По мнению Бони, деньги, которые тратятся на таких граждан, лучше раздать бизнесменам. Те работают, но испытывают большие трудности из-за пандемии коронавируса и карантина.